Глава Минтруда удивился бедности россиян

21:57 07 февраля 2018 13

Топилина удивило, что реальные зарплаты россиян растут, а реальные доходы все равно падают Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил падение реальных доходов россиян сокращением теневого сектора экономики. Его удивил тот факт, что реальные зарплаты россиян растут, а реальные доходы показывают обратную динамику.

«В прошлом году реальная зарплата увеличилась больше чем на 3%, в позапрошлом на 0,8%. А реальные доходы и в прошлом году, и в позапрошлом году все равно снижаются. Такого никогда не было, обычно все-таки реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, она за собой тянула рост реальных доходов», — сказал Максим Топилин.

По мнению политика, сложившуюся ситуацию можно объяснить сокращением теневого сектора, пишет «Газета.ру». «Мне кажется, это связано с тем, что у нас сектор теневой, который является поставщиком статистического учета динамики доходов через расходы, вот он как раз начинает сворачиваться», — предположил министр.

Ранее Дмитрий Медведев назвал падение доходов граждан «одной из самых кричащих проблем современной экономики», сообщала «Национальная служба новостей». При этом также акцентировал внимание на том, что сегодня уровень бедности в России значительно ниже, чем 10-15 лет назад.