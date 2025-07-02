«Бум — лето, тук — морозы»: Путин играючи напомнил о сроках северного завоза

Путин попросил минфин следить за финансированием северного завоза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погода сегодня одна, а завтра - другая, подчеркнул Путин
Погода сегодня одна, а завтра - другая, подчеркнул Путин Фото:

Президент России Владимир Путин поручил Министерству финансов внимательно контролировать финансирование северного завоза. Он подчеркнул, что в данном вопросе важно не допустить задержек ни на один день, поскольку погодные условия могут быстро измениться. 

«Ирина Андреевна (Окладникова, первый заместитель министра финансов РФ — прим. URA.RU), мы с вами понимаем, что здесь нельзя пропустить ни одного дня. Погода сейчас такая, завтра другая. У нас вроде и лето пока не начиналось, а потом — бум! — вроде и лето наступит, жара будет, а потом — тук! — опять морозы», — сказал президент на совещании с членами правительства РФ. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия24». 

Глава государства отметил, что при несоблюдении сроков, в стране могут возникнуть проблемы. Он попросил Окладникову оперативно отслеживать все, что связано со своевременным финансированием. Путин так же отметил, что первому заместителю министра финансов страны стоит постоянно быть на связи с коллегами. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поручил Министерству финансов внимательно контролировать финансирование северного завоза. Он подчеркнул, что в данном вопросе важно не допустить задержек ни на один день, поскольку погодные условия могут быстро измениться.  «Ирина Андреевна (Окладникова, первый заместитель министра финансов РФ — прим. URA.RU), мы с вами понимаем, что здесь нельзя пропустить ни одного дня. Погода сейчас такая, завтра другая. У нас вроде и лето пока не начиналось, а потом — бум! — вроде и лето наступит, жара будет, а потом — тук! — опять морозы», — сказал президент на совещании с членами правительства РФ. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия24».  Глава государства отметил, что при несоблюдении сроков, в стране могут возникнуть проблемы. Он попросил Окладникову оперативно отслеживать все, что связано со своевременным финансированием. Путин так же отметил, что первому заместителю министра финансов страны стоит постоянно быть на связи с коллегами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...