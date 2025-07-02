Стали известны подробности взрыва на АЗС в Житомире. Видео

Глава ОВА Бунечко: двое погибших и 15 раненых из-за взрыва на трассе в Житомире
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На трассе близ Житомира прогремели два взрыва
На трассе близ Житомира прогремели два взрыва Фото:

В Житомире на северо-западе Украины раздались два мощных взрыва. Один из них — в районе заправки. В результате ЧП двое человек погибли. Еще 15 пострадали. Об этом рассказал глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

«Произошло два взрыва. Два человека погибли, еще 15 пострадали. Повреждены частные дома», — сказал Бунечко.

В настоящее время в городе помимо заправки горят также расположенные поблизости жилые и нежилые здания и ряд автомобилей. Как отметил Бунечко, в результате инцидента, произошедшего на 126-м километре автомобильной дороги М-06 Киев — Чоп вблизи села Березина Житомирской области, движение транспорта в обоих направлениях временно приостановлено. Обстоятельства и эпицентр взрыва сейчас уточняются.

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В Житомире на северо-западе Украины раздались два мощных взрыва. Один из них — в районе заправки. В результате ЧП двое человек погибли. Еще 15 пострадали. Об этом рассказал  глава областной военной администрации Виталий Бунечко. «Произошло два взрыва. Два человека погибли, еще 15 пострадали. Повреждены частные дома», — сказал Бунечко. В настоящее время в городе помимо заправки горят также расположенные поблизости жилые и нежилые здания и ряд автомобилей. Как отметил Бунечко, в результате инцидента, произошедшего на 126-м километре автомобильной дороги М-06 Киев — Чоп вблизи села Березина Житомирской области, движение транспорта в обоих направлениях временно приостановлено. Обстоятельства и эпицентр взрыва сейчас уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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