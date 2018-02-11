Под Киевом активисты привезли к дому Порошенко «столб позора». Но его украли

В поселке Козино Киевской области активисты привезли к дому президента Украины Петра Порошенко «столб позора». Однако через некоторое время он был украден.
По словам общественного деятеля Елизаветы Богуцкой, к дому украинского лидера прибыли представители разных организаций, в том числе и «Автомайдан». С помощью «столба позора» активисты решили выразить свое недоверие к Порошенко, так как считают его «не своим президентом».
«Мы привезли сюда столб позора, чтобы установить его и написать, что к чему. Но пока мы здесь стояли, этот столб украли. Кто-то подбежал и этот столб унёс», — цитирует RT Богуцкую. Также она добавила, что численность охраны главы государства в десятки раз превышает количество собравшихся представителей разных организаций.
Напомним, пользователи Сети раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за танцы на Венском оперном балу на бюджетные деньги. Украинский лидер посетил мероприятие вместе с женой в ходе рабочего визита в Австрию.