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25 марта 2018
24 марта 2018
11:38  25 марта 2018 0

Появилась запись с борта самолета, из которого выгнали Успенскую. ВИДЕО

Успенская может заплатить за простой самолетаФото: Любовь Успенская, Instagram

Певица Любовь Успенская опубликовала видео с борта самолета, который ей пришлось покинуть из-за конфликта с бортпроводницей. На кадрах запечатлен разговор стюардессы с полицейским, который просит рассказать, чем были вызваны санкции в отношении артистки.

В беседе со стражем порядка работница компании «Аэрофлот» признает, что Успенская была трезвая и не использовала в речи нецензурную лексику. «Она просила ее пропустить повышенным тоном и отталкивала. <…> Я доложила командиру корабля, и командир корабля принял решение отказать в перевозке». «То есть…», — начинает говорить полицейский и замечает, что его снимают. На этом запись прерывается. В подписи к видео Успенская возмущается тем, в какую несправедливую ситуацию попала.

Ранее сообщалось, что конфликт возник, когда певица пыталась подняться на борт самолета, летевшего рейсом Москва—Омск. Женщина несла на руках йоркширского терьера, и дорогу ей преградила стюардесса. Артистка пыталась объяснить, что у нее есть переноска, но она находится в чемодане у директора группы, который прошел в самолет ранее. Бортпроводница не приняла этот факт во внимание, напоминает агентство Nation News.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев заявил, что если певица подаст в суд, то может понести материальную ответственность, потому что из-за конфликта в аэропорту отбытия самолет простоял час. «Это обстоятельство может быть обсчитано с точки зрения материального ущерба, нанесенного авиаперевозчику вследствие непроизводительного простоя воздушного судна», — рассказал он сайту RNS.

Семен Гринберг
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