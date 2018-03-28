Владельцы проблемных банков расплатятся за их спасение

08:32 28 марта 2018 1

ФК «Открытие» санируется при участии ЦБ РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Минфин и Центробанк подготовили ко второму чтению в Госдуме поправки в закон «О банкротстве». Согласно поправкам, ЦБ планирует поделить расходы на санацию банков и страховщиков с их бывшими собственниками, предъявив им упущенную выгоду от потраченных средств на финансовое оздоровление.

Величина убытков будет определяться исходя из того, что ЦБ мог бы не выдавать деньги на санацию бесплатно или по льготной ставке, а разместить их по ключевой ставке, действовавшей на момент передачи средств на санацию в фонды консолидации банковского или страхового сектора. При этом ущерб будет оцениваться как при вливании средств в капитал банка, так и при выдаче средств на возвратной основе по ставке ниже рыночной, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.

С лета Центробанк силами Фонда консолидации просанировал «ФК Открытие», Бинбанк, «Рост банк» и Промсвязьбанк. Владельцы последнего, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы (последний является экс-сенатором от Ямала), после санации и введения временной администрации в банке решили разделить бизнес. Также отмечается, что на докапитализацию «ФК Открытие» Банк России направил 456,2 млрд рублей, и вплоть до конца декабря у банка было 710 млрд рублей ликвидности от ЦБ.