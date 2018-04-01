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01 апреля 2018
21:52  01 апреля 2018 0

Американец выиграл в лотерею больше полумиллиарда долларов

Открытая лицензия 17.06.2015. Банкрот., доллары, деньги, банкрот
Кто тот везунчик, которого ждет богатство, еще неизвестноФото: Ken Teegardin/Flickr

Американец, чья личность устанавливается, сорвал джекпот национальной лотереи Mega Millions. Счастливчик выиграл 521 миллион долларов (без малого 30 миллиардов рублей), передает агентство Associated Press.

Известно, что выигрышный билет был продан на автозаправке в Ривердейлев штата Нью-Джерси, но обладатель богатства пока еще не заявил о себе. «Новости просто замечательные. Я действительно счастлив за того, кто выиграл. Праздник да и только, настоящее Рождество на Пасху», — цитирует ТАСС слова владельца автозаправки, где был продан билет.

Если вычесть все налоги и требуемые выплаты, то везунчик может получать свой выигрыш частями в течение 29 лет или забрать 317 миллионов единовременно. Этот джекпот стал десятым в списке крупнейших в истории США. Самый значительный джекпот в истории Mega Millions был в 2012 году, он составил 656 млн долларов.

Виктор Жуков
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