14 сентября 2025

Якушев: для «Единой России» на выборах все складывается хорошо

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Якушев прокомментировал ход текущей избирательной кампании
Якушев прокомментировал ход текущей избирательной кампании Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

По предварительным результатам ЕДГ-2025 все положительно складывается для «Единой России». Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

«Для „Единой России“, судя по предварительным результатам выборов, все складывается неплохо», — сказал Якушев. Его слова передают РИА Новости. 

Ранее сенатор Сергей Перминов сообщал, что на выборах-2025 «Единая Россия» планирует скорректировать свое присутствие в ряде региональных парламентов, где ранее партия получила почти все мандаты, оставив оппозиции минимум мест. В частности, изменения ожидались в думах Владимира, Ульяновска, Ставрополя и заксобрании ЯНАО, однако в целом по стране партия рассчитывала увеличить общее число своих депутатов по сравнению с итогами выборов 2020 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По предварительным результатам ЕДГ-2025 все положительно складывается для «Единой России». Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев. «Для „Единой России“, судя по предварительным результатам выборов, все складывается неплохо», — сказал Якушев. Его слова передают РИА Новости.  Ранее сенатор Сергей Перминов сообщал, что на выборах-2025 «Единая Россия» планирует скорректировать свое присутствие в ряде региональных парламентов, где ранее партия получила почти все мандаты, оставив оппозиции минимум мест. В частности, изменения ожидались в думах Владимира, Ульяновска, Ставрополя и заксобрании ЯНАО, однако в целом по стране партия рассчитывала увеличить общее число своих депутатов по сравнению с итогами выборов 2020 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...