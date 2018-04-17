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17 апреля 2018
21:10  17 апреля 2018 0

Блогер из Америки обвинила Хиллари Клинтон в сатанизме

По словам Лиз Крокин, экс-госсекретарь снимала скальп с маленького ребенка@hillaryclinton, Instagram

Популярный американский блогер Лиз Крокин рассказала, что экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон проводила сатанинские обряды с несовершеннолетними детьми. Об этом, по ее словам, стало известно из собственных источников, а также из роликов, часть из которых якобы попала в интернет.

По информации Крокин, на одном из видеороликов Клинтон снимает скальп с маленького ребенка. На просьбу пользователей предоставить доказательства, блогер отказалась размещать видео. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Ранее Хиллари Клинтон попала в больницу с переломом запястья. Происшествие с ней случилось в турне по Индии. Она оступилась в ванной и упала, после чего стала жаловаться на боли в руке. В больнице у Клинтон диагностировали трещину в области запястья.

Иван Шестак
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