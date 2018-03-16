Хиллари Клинтон попала в больницу после купания в ванной

Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон попала в больницу с переломом запястья. Инцидент произошел с ней в турне по Индии, сообщает газета Times of India.
По данным издания, 70-летняя Клинтон дважды поскользнулась. В первый раз падение произошло, когда Клинтон спускалась по лестнице мечети во дворце Джахаз Махал в городе Манду. Политик почти упала на спину, но ее успели подхватить. На следующий день женщина оступилась в ванной. После этого у Хиллари начала болеть рука. Она обратилась к врачам. Томография выявила трещину в области запястья. Доктора прописали политику отдых и ношение повязки.
Ранее ФБР начало новое расследование в отношении Клинтон. Следователей интересует деятельность ее благотворительного фонда Clinton Foundation в период, когда политик руководила Госдепартаментом США, напоминает «Федеральное агентство новостей».