Дети олигархов захотели вернуться из Британии в Россию

23:01 17 апреля 2018 7

Студенты хотели бы продолжить обучение в российских вузах Фото: Илья Московец © URA.RU

Три студента из России, обучающиеся в британских университетах, захотели продолжить обучение на родине в рамках проекта Россотрудничества «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!». Об этом декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Еще сутки после нашего объявления не прошли, а у нас уже три заявки из Великобритании. Из крупных достаточно университетов — из Манчестера, Бирмингема и Лондона», — отметил Сардарян. По его словам, студенты просят помочь им с оформлением необходимых для перевода в российские вузы документов. Одни решили вернуться в Россию, так как видят здесь больше возможностей для профессиональной самореализации. Другие опасаются, что недружественные отношения между Британией и РФ могут отразиться на них и их дальнейшем трудоустройстве.

Ведомство запустило программу по возвращению российских студентов на родину из стран, «проявляющих недружественное отношение», 17 апреля. Эта инициатива предлагает российским студентам продолжить обучение в МГИМО и трудоустроиться на Дальнем Востоке, писало «URA.RU». В самом столичном вузе заявили, что готовы принять до нескольких сотен новых студентов в экстренном порядке, при этом ущемлять права других учащихся не будут.

Напомним, отношения между Британией и РФ ухудшились после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон назвал Россию причастной к данному преступлению, Москва все отрицает. Великобритания может ввести мораторий на получение образования в местных колледжах и университетах для россиян, что затронет уже обучающихся там студентов.