Россияне перестали нести деньги в банки

04:21 20 апреля 2018 0

До 60% граждан России, имеющих открытые счета в банках, не откладывают свои сбережения Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Большинство граждан России, которые имеют счета в банках, не откладывают в последнее время сбережения. Об этом сообщается в докладе специалистов Всемирного банка по финансовым услугам.

По данным организации, 42 процента владельцев счетов по всему миру рассказали, что за последний год не пополняли свои накопления. Однако, в странах с высоким доходом об этом сообщили лишь 26 процентов респондентов, передает «Прайм».

«В Бразилии, Индии, России и Турции, при том, что в этих экономиках 70% или более взрослых граждан имеют счета, 60% сообщили, что не откладывают деньги вовсе», — говорится в докладе.