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10 мая 2018
16:54  10 мая 2018 0

Туристка из Екатеринбурга рассказала, как русские разгромили отель в Турции, отмечая 9 Мая

Турция, турция
Женщину возмутило поведение соотечественников на курортеФото: Нина Калинина © URA.RU

Екатеринбурженка Юлия Шатова рассказала, как российские туристы отпраздновали День Победы в одном из турецких отелей 9 мая. По ее словам, увиденное свидетельствует о настоящей «варваризации».

Свой рассказ Шатова опубликовала на странице в Facebook. По собственному признанию, она «в полной мере» насладилась «исполнением» соотечественников. «Отмечать начали сильно загодя, разбили кучу стеклянной посуды, которую зачем-то притащили к бассейну, усыпали дно осколками», — пишет она. Женщина также грубо отозвалась о тех туристах, которые с самого утра «вынесли свои гаджеты с колонками и на всю возможную громкость стали крутить „День Победы“ и прочие нетленки».

«Во всех барах были сдвинуты столы, клоуны-жиробасы с георгиевскими ленточками орали: „Стоя, за великую расею, ура-ура-ура!“», — пишет Шатова. Она также эмоционально высказалась о том, что многими российскими туристами часто «напоказ вываливается невоспитанность, наглость, злоба и все это выдается за силу, которую признают и уважают». И привела в пример туристку, которая матом кричала на персонал отеля из-за того, что в ее номере не было бутылки свежей воды. «Это то, что Павловский называет „варваризацией“. Необратимый процесс», — заключает Шатова.

Подписчики отметили, что поведение туристов из европейских стран зачастую не отличается от описанного ею. «А когда упившихся в сопли немцев несут в номера, это не позор? Или блюющие в бассейне англичане? Ребята, окститесь, это называется пакетными турами и относительно недорогими олинклюзивами. Самый популярный у гопоты со всего мира вид отдыха — тюлений», — выразил свое мнение Евгений Крестников. В то же время многие признались, что с таким поведением соотечественников на курортах им не приходилось сталкиваться вообще.

Дарья Корчак
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