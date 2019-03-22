Юморист Владимир Зеленский подвергся критике за неумение логично выражаться Фото: личная страница Владимира Зеленского во «ВКонтакте»

Украинцам стало стыдно за публичное выступление кандидата в президенты страны шоумена Владимира Зеленского. Избиратели отметили, что неподготовленная речь артиста выглядят крайне путаной, что дискредитирует Зеленского как политика.

Поводом для критики стало выступление Зеленского перед предпринимателями, которое состоялось 18 марта. Позже видео выложили в Интернет и разобрали на цитаты. «Когда забыл выучить текст, такой бред несет», «До чего вы докатились», «Позорище», «Он и говором, и жестами, и по сути отличный материал для пародий», «Одним словом „Бе“, „Ме“… Это кандидат в президенты?» — пишут в комментариях под записями выступлений Зеленского.

Выборы на Украине пройдут 31 марта. Ранее сообщалось, что Зеленский возглавил предвыборную гонку, напоминает «Национальная служба новостей».