YouTube удалил последние выпуски на каналах Дудя и Парфенова

С канала Дудя пропало интервью с экс-резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Видеохостинг YouTube удалил последние ролики на каналах российских журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Администрация сервиса объяснила, что исчезнувшие видео нарушили условия использования ресурса. О каких именно правилах идет речь, не уточняется.

На канале Юрия Дудя пропало интервью с бывшим резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым, сообщает агентство Nation News. В видео эмигрировавший в США юморист рассказывал в том числе о своем отношении к российской оппозиции и политике. С канала Леонида Парфенова исчез новый выпуск возобновленного исторического проекта «Намедни», в котором журналист рассказал о событиях 1946 года, передает телеканал 360.