В Госдуме оценили электромагнитное оружие Украины

Украина на мировом рынке оружия — назойливый «сетевик», торгующий хламом. Так считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
«Украина выступает на рынке вооружений в роли „назойливого сетевика“. Попросту говоря, это коммивояжер с каким-то хламом, который выдает за „революционное“ технологическое изделие», — приводит RT слова депутата. В то же время Бальбек подчеркнул, что он не верит в украинское электромагнитное оружие, поскольку ранее там представили «крылатые ракеты», которые на самом деле оказались переработанными советскими образцами.
28 марта украинская компания «Спецтехноэкспорт» заявляла о готовности особого электромагнитного оружия, способного выводить из строя радиотехнику и линии передачи данных, напоминает телеканал 360. По словам разработчиков, новейшее оружие создано на зарубежную финансовую помощь.