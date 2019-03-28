В Госдуме оценили электромагнитное оружие Украины

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 21:46
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Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, снегопад, солдаты маршируют, радист, военные
Руслан Бальбек: Украина не способна разработать действительно революционное оружиеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украина на мировом рынке оружия — назойливый «сетевик», торгующий хламом. Так считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Украина выступает на рынке вооружений в роли „назойливого сетевика“. Попросту говоря, это коммивояжер с каким-то хламом, который выдает за „революционное“ технологическое изделие», — приводит RT слова депутата. В то же время Бальбек подчеркнул, что он не верит в украинское электромагнитное оружие, поскольку ранее там представили «крылатые ракеты», которые на самом деле оказались переработанными советскими образцами.

28 марта украинская компания «Спецтехноэкспорт» заявляла о готовности особого электромагнитного оружия, способного выводить из строя радиотехнику и линии передачи данных, напоминает телеканал 360. По словам разработчиков, новейшее оружие создано на зарубежную финансовую помощь.

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