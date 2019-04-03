02 апреля 2019

Сергею Лазареву достался «несчастливый» номер на «Евровидении»

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 04:11
Размер текста
-
17
+
Сергей Лазарев. Фотографии из Вконтакте, лазарев сергей
Сергей Лазарев выступит на «Евровидении -2019» под 13-м номеромФото: Официальная страница Сергея Лазарева во Вконтакте

Российский певец Сергей Лазарев выступит на «Евровидении -2019» вТель-Авиве под номером 13. Впрочем, сам исполнитель нисколько не расстроился.

«Обожаю число 13))))) именно под этим номером я выступлю 16 мая во Втором Полуфинале на конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве!» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.), — написал артист на своей странице в Instagram.

Скрин Instagram-страница Сергея Лазарева

Поклонники пожелали Лазареву удачи на конкурсе и отметили, что 13 является счастливым числом. «13 действительно счастливое число, значит все будет хорошо, болеем, переживаем)», — пишет batukhinaolga. «Очень счастливое число 13! Удачи, Сергей!», — желает артисту lena_lenina.

Сергей Лазарев недавно презентовал композицию Scream («Крик»), с которой намерен бороться за победу, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее зарубежные СМИ назвали Лазарева одним из главных претендентов на победу в «Евровидении». Шансы артистов в музыкальном конкурсе оценила испанская газета El Periоdico, писало «URA.RU».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...