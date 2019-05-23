Топливный союз предсказал закрытие АЗС в регионах

Многие независимые АЗС в регионах страны могут закрыться. Об этом «URA.RU» сообщил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. По его словам, отрасль сегодня переживает сложные времена и ждет конструктивных шагов со стороны правительства.
«Если повторится еще один такой ужасный сезон, как в 2018 году, то мы рискуем столкнуться с ситуацией массовых банкротств. В регионах начнется дефицит заправок. В итоге всей инфраструктуре будет нанесен серьезный урон», — пояснил Баженов. По его словам, для того, чтобы избежать коллапса, правительству следует сделать ряд важных шагов — в их числе снижение налоговой нагрузки на нефтяников.
Накануне в НТС заявили, что в ближайшее время произойдет скачок цен на автомобильное топливо. Глава организации сообщил, что при самом плохом развитии событий к 1 июля литр бензина может подорожать на три-пять рублей. «И это не предел — все будет зависеть от целого ряда факторов. Например, если цены на нефть пойдут вверх, то рост [цен на топливо] окажется еще больше», — констатировал Баженов.