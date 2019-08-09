Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

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Мария Захарова порадовалась хорошему исходу с российским самолетом, пролетевшим над УкраинойФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину за допуск российского самолета в воздушное пространство государства. Свое обращение дипломат опубликовала на странице в Facebook.

«Отличная новость! Спасибо!» — написала Захарова. Представитель ведомства напомнила, что накануне Киев разрешил пролететь над территорией Украины и облететь грозовой фронт российскому самолету, который направлялся из Италии в Москву.

Судно находилось в небе над Украиной 26 минут вопреки запрету Киева российским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство страны, установленному в 2015 году. Таким образом, впервые за четыре года самолет из России оказался над территорией Украины, отмечает RT.

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