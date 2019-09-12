Следователи заинтересовались школой, где затравили ребенка из-за прически футболиста

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Школьник сделал себе прическу, как у Златана ИбрагимовичаФото: Zlatan Ibrahimoviс, Instagram

Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что родителям школьника предложили перевести его на домашнее обучение из-за прически. Инцидент произошел в общеобразовательной школе №4 Сосновоборска в Красноярском крае.

Ранее издание «Борус» рассказало историю ученика четвертого класса Прохора. Он, чтобы быть похожим на шведского футболиста Златана Ибрагимовича, начал носить прическу с выбритыми висками и обесцвеченным хвостиком на макушке.

Увидев это, школьные учителя показали ему несколько материалов, в которых утверждается, что похожие прически носили участники фашистской организации «Гитлерюгенд», и проводятся сравнения с представителями сексуальных меньшинств. Также руководители школы предложили родителям Прохора перевести его на домашнее обучение.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются мальчик и его родители, учитель и директор школы. Следователям предстоит установить правомерность требований представителей школьной администрации», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СКР.

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