Следователи заинтересовались школой, где затравили ребенка из-за прически футболиста

Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что родителям школьника предложили перевести его на домашнее обучение из-за прически. Инцидент произошел в общеобразовательной школе №4 Сосновоборска в Красноярском крае.
Ранее издание «Борус» рассказало историю ученика четвертого класса Прохора. Он, чтобы быть похожим на шведского футболиста Златана Ибрагимовича, начал носить прическу с выбритыми висками и обесцвеченным хвостиком на макушке.
Увидев это, школьные учителя показали ему несколько материалов, в которых утверждается, что похожие прически носили участники фашистской организации «Гитлерюгенд», и проводятся сравнения с представителями сексуальных меньшинств. Также руководители школы предложили родителям Прохора перевести его на домашнее обучение.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются мальчик и его родители, учитель и директор школы. Следователям предстоит установить правомерность требований представителей школьной администрации», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СКР.