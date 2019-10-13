В регионах начали сокращать сотрудников ГИБДД

Массовые сокращения сотрудников ГИБДД начались в ряде регионов России. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, всего планируется уволить более двух тысяч человек.
«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — сообщил собеседник агентства. Он не стал говорить о том, где именно будут увольнять дорожных полицейских, однако уточнил, что начавшиеся сокращения не скажутся на работе подразделений Госавтоинспекции.
По словам собеседника агентства, сокращения проводятся в связи с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД РФ.
В пресс-службе МВД России пока не комментируют ситуацию с сокращением в дорожной полиции.
Ранее собеседник «URA.RU» предположил, что сотрудников выведут за штат, а затем перезаключат с ними контракты. Приказ о сокращениях территориальных подразделений ГИБДД глава МВД Владимир Колокольцев подписал 24 сентября. В приказе сказано, что за счет уволенных из ГИБДД сотрудников планируется доукомплектовать подразделения МВД по вопросам миграции.