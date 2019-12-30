В России все гражданские самолеты собираются переименовать

Решение о глобальном переименовании авиалайнеров в РФ могут принять в самое ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все без исключения гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, в скором времени могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием. С таким заявлением выступил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Целевая модель — это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации», — рассказал он в интервью РИА «Новости». По словам гендиректора ОСК, окончательное решение пока не принято, однако вероятность того, что реформа действительно произойдет, очень высока.

По словам Слюсаря, под ребрендингом следует понимать процесс, связанный с формированием в ОСК Дивизиона гражданской авиации, в который вошел набор активов, занимающихся гражданскими проектами. Это Иркут, который реализует программу МС-21 и на базе которого «собирается» дивизион, ГСС — производитель «Суперджетов» (SSJ100), ряд гражданских активов.

Весной российское авиастроение жестко раскритиковал руководитель авиакластера «Ростеха», экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков. В частности, тогда он заявил о завышении цен на продукцию российских авиапредприятий. Сейчас, по оценке Сердюкова, многие промышленные производства в авиапроме годами «не загружены даже на 50%, а некоторые и ниже». «Сумасшедшие издержки ложатся на небольшой объем продукции, который мы выпускаем. Стоимость у нас сразу более завышенной получается, чем аналоги зарубежные. Я про качество даже не говорю, потому что отработать качественно на маленьких объемах практически невозможно. Airbus запустила новый проект А-350, выпускает 16 машин в месяц. Мы и 10% этого не делаем», — отмечал он.