Сотрудники Boeing назвали самолет 737 MAХ «спроектированным клоунами»

Откровения сотрудников стали известны из опубликованной переписки Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak

Разработчиков самолета Boeing 737 MAX в самой компании назвали «клоунами» и «обезьянами». Корпорация обнародовала переписку своих работников от 2017 года. Выдержки из нее приводит агентство Reuters.

Обсуждая новую модель самолета, специалисты Boeing отмечали, что у 737 MAX наблюдаются серьезные проблемы с компьютерной системой управления. «Этот самолет спроектирован клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян», — приводит РИА «Новости» цитату из переписки.

Помимо этого, в переписке сотрудники корпорации говорили, что не позволили бы своим семьям лететь на самолете, пилоты которого тренировались на тренажерах для 737 MAX.

Корпорация Boeing снабдила опубликованную переписку сопроводительным письмом, в котором извинилась за формулировки, используемые сотрудниками, и заявила, что они не отражают то, чем является и должна являться их компания.

Ранее авиаэксперт высказывал точку зрения касательно расследований авиакатастроф с самолетами Boeing. В беседе с телеканалом « Царьград » он заявил, что если бы Boeing мог контролировать ход расследований, то «мир не узнал бы правды до сих пор».

Всего с 2000 года в мире произошло несколько десятков авиакатастроф с самолетами Boeing. Среди самых громких — крушение борта в Ростове-на-Дону в марте 2016 года, где при заходе на второй круг из-за ошибки экипажа самолет рухнул, тогда на борту находилось 62 человека — все они погибли. Другой случай произошел в мая 2018 года в Гаване — самолет со 113 пассажирами рухнул из-за технической неисправности, выжить удалось только одному пассажиру. Еще две катастрофы случились из-за ошибочных данных системы MCAS — один борт рухнул в Яванском море в октябре 2018 года, второй — в Аддис-Абебе в марте 2019 года. Последняя катастрофа произошла с Boeing «Международных украинских авиалиний» — борт вылетевший из Тегерана в Киев рухнул через две минуты после вылета. В США предполагают, что его могли по ошибке сбить иранские военные.