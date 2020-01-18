17 января 2020

Опубликовано фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича

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Открытая лицензия 15.07.2015. Свадьба., свадьба
Торжество провели на швейцарском курорте (архивное фото)Фото: Pixabay

Фотография со свадьбы экс-супруги Романа Абамовича Дарьи Жуковой и греческого миллиардера Ставроса Ниархоса попала в интернет. Свадебная церемония галеристки и ее нового избранника прошла в Швейцарии.

Торжество на горнолыжном курорте Сент-Мориц обошлось паре в шесть с половиной миллионов долларов. Церемонию устроили в шатрах у озера. «Дарья появилась в роскошном закрытом платье с накидкой, переходящей в длинный шлейф. Она убрала волосы в высокую простую прическу и сделала неяркий макияж», — пишут argumenti.ru.

Ставрос Ниархос выбрал для церемонии классический неброский костюм с цветком в петлице.

Ранее сообщалось, что бывшая жена олигарха Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Ради русской женщины грек расстался с моделью Джессикой Харт, с которой был помолвлен.

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#CouplesGoals Dasha Zukova & Stavros Niarchos #Repost @madameei with @reposter.app . #JetSet First picture of Stavros Niarchos and his wife Dasha Zhukova on their wedding party last night at Hotel Kulm in St. Moritz. She is wearing a stunning Valentino gown. Did you like it? Photo: German Larkin. . . . . . #StavrosNiarchos #DashaZhukova #winterwedding #saintmoritz #stmoritz #wedding #Royalwedding #valentinodress #greek #russia #russian #Abramovich #ivankatrump #royalfamily #billionaire #parishilton #romanabramovich #bride #bridetobe #monaco #pierrecasiraghi #highsociety #princesscaroline #parishilton #weddinggown #niarchos #weddingdress #karliekloss

Публикация от Eugenia Garavani (@eugeniagaravani)

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