Опубликовано фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича

Торжество провели на швейцарском курорте (архивное фото)Фото: Pixabay
Фотография со свадьбы экс-супруги Романа Абамовича Дарьи Жуковой и греческого миллиардера Ставроса Ниархоса попала в интернет. Свадебная церемония галеристки и ее нового избранника прошла в Швейцарии.
Торжество на горнолыжном курорте Сент-Мориц обошлось паре в шесть с половиной миллионов долларов. Церемонию устроили в шатрах у озера. «Дарья появилась в роскошном закрытом платье с накидкой, переходящей в длинный шлейф. Она убрала волосы в высокую простую прическу и сделала неяркий макияж», — пишут argumenti.ru.
Ставрос Ниархос выбрал для церемонии классический неброский костюм с цветком в петлице.
Ранее сообщалось, что бывшая жена олигарха Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Ради русской женщины грек расстался с моделью Джессикой Харт, с которой был помолвлен.