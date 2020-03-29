Итальянцы пожаловались на голод из-за пандемии коронавируса

Жителям Италии не хватает денег на продукты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители разных городов Италии жалуются на острую нехватку денег из-за жесткого карантина, который введен в стране по причине пандемии коронавируса. Люди не могут купить себе еду, некоторые из них пытаются вынести минимальный набор продуктов из супермаркетов. Об этом рассказала итальянская газета Huffington Post.

«У нас больше не осталось ни евро, мы так не протянем еще одну неделю», «Я больше не выдерживаю, я банкрот, нас морят голодом», «Мы остались без еды и без денег. Мой магазин закрыли 20 дней назад, на что мне жить?», — приводит газета рассказы жителей Палермо и Неаполя.

Итальянцы объясняют, что страна долгое время живет в режиме карантина, однако за это время люди не получили никаких выплат от Фонда гарантирования выплаты зарплаты. Кроме того, многим нужно платить аренду, поскольку их компании закрыты с момента введения режима ЧС, трудности возникают и с выплатой зарплат сотрудникам. Субсидий от государства они еще не получили. Все это приводит к тому, что у многих людей, как отмечается, нет денег на самые необходимые продукты. Некоторые из них предпринимают попытки взять в супермаркетах продукты, не заплатив. На выходе их останавливает полиция.

«Если у итальянцев не останется денег на пропитание своих детей, они будут брать супермаркеты приступом, чтобы раздобыть себе еду. Они устроят революцию», — приводит Huffington Post слова еще одного итальянца. При этом, как отмечает издание, люди уже не выходят по вечерам на балконы, чтобы петь песни.

В Италии, по данным сайта Coronavirus-monitor.ru, 92 472 человека заражены коронавирусом. Больше 10 тысяч скончались, почти 12,5 тысяч — выздоровели. Эта страна находится на первом месте в Европе по количеству зараженных COVID-19.