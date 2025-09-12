Украина попыталась атаковать Запорожскую АЭС

Балицкий: ВСУ попытались атаковать ЗАЭС с помощью дронов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ попыталась атаковать Запорожскую АЭС
ВСУ попыталась атаковать Запорожскую АЭС Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

ВСУ попытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС) с помощью беспилотников. Российские силы ПВО сбили FPV-дрон, который был уничтожен в воздухе недалеко от промплощадки. Об этом сообщил губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Так, сегодня, около 18:00 пресечена атака — сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе», — сказано в сообщении. Отмечается, что за два последних дня было предпринято две атаки на учебный центр электростанции.

Сейчас ЗАЭС находится в состоянии «холодного останов» — реакторы заглушены, но станция продолжает функционировать в режиме технического обслуживания и контроля. Все системы безопасности работают штатно, радиационный фон на территории объекта соответствует норме.

Ранее учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС уже подвергался атаке с применением беспилотников — тогда удар пришелся по крыше корпуса, где расположен уникальный тренажер реакторного зала. Обстрелы и атаки на Энергодар и прилегающие к электростанции объекты происходят регулярно, а руководство ЗАЭС связывает их с попытками давления на персонал станции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ попытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС) с помощью беспилотников. Российские силы ПВО сбили FPV-дрон, который был уничтожен в воздухе недалеко от промплощадки. Об этом сообщил губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Так, сегодня, около 18:00 пресечена атака — сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе», — сказано в сообщении. Отмечается, что за два последних дня было предпринято две атаки на учебный центр электростанции. Сейчас ЗАЭС находится в состоянии «холодного останов» — реакторы заглушены, но станция продолжает функционировать в режиме технического обслуживания и контроля. Все системы безопасности работают штатно, радиационный фон на территории объекта соответствует норме. Ранее учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС уже подвергался атаке с применением беспилотников — тогда удар пришелся по крыше корпуса, где расположен уникальный тренажер реакторного зала. Обстрелы и атаки на Энергодар и прилегающие к электростанции объекты происходят регулярно, а руководство ЗАЭС связывает их с попытками давления на персонал станции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...