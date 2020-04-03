Глава ЦБ: месяц карантина обойдется российской экономике в 1,5-2% ВВП

Месяц карантина из-за коронавируса обойдется российской экономике в 1,5-2% годового ВВП. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП», — цитирует Набиуллину
Руководитель Банка России подчеркнула, что ограничения на экономическую деятельность, которые вводятся в российских регионах, «негативно скажутся на экономике». При этом она отметила, что данные меры необходимы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По прогнозу Набиуллиной, негативные последствия станут ощутимы для России во втором квартале этого года. Уже во второй половине года при постепенном снятии ограничений в стране и мире в целом российская экономика начнет возвращаться к привычному режиму функционирования.
Из-за ситуации с коронавирусом в России введен ряд ограничительных мер. В частности, текущая неделя была объявлена нерабочей, затем президент РФ Владимир Путин принял решение продлить этот период до 30 марта. В это время в стране закрыты многие организации за исключением продовольственных магазинов, аптек и предприятий, обеспечивающих население товарами первой необходимости.
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