05 апреля 2020

«Известия» узнали, сколько потеряет российская экономика из-за карантина

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Клипарт. Магнитогорск, деньги, купюра 2000 рублей
Эксперты предполагают, что  рост экономики вернется во втором полугодииФото: Илья Московец © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Общие потери российской экономики из-за нерабочего апреля могут составить три процента ВВП. Об этом свидетельствуют результаты опроса крупнейших финансовых организаций и ведущих аналитиков.

«ВВП России в 2020 году может сократиться на 3%, или на 3,3 трлн рублей, по сравнению с 2019 годом», — пишут «Известия». По мнению аналитиков, больше всего пострадают секторы услуг, транспорта, туризма, строительства, а также финансовая сфера. Меньше всего эффект от вынужденных каникул затронет аптечную и продуктовую розницу, онлайн-развлечения, телекоммуникации, а также сервисы доставки.

Директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов считает, что падение экономики страны в 2020 году будет находиться в промежутке от 3 до 5%, а с учетом продления нерабочего периода велик риск рецессии. Но эксперты предполагают, что рост экономики вернется во втором полугодии. Уже в 2021 году ситуация должна улучшиться, но многое, по мнению аналитиков, будет зависеть от распространения коронавируса, а также от спроса и цен на российские нефть, газ и металл.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что потери мировой экономики при негативном сценарии распространения инфекции будут даже больше, чем российской, так как наша страна самостоятельная и не так сильно зависит от глобальных цепочек добавленной стоимости.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что месяц карантина из-за коронавируса обойдется российской экономике в 1,5-2% годового ВВП. Она уточнила, что негативные последствия станут ощутимы для России во втором квартале этого года.

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