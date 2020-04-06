«Известия» узнали, сколько потеряет российская экономика из-за карантина

Общие потери российской экономики из-за нерабочего апреля могут составить три процента ВВП. Об этом свидетельствуют результаты опроса крупнейших финансовых организаций и ведущих аналитиков.
«ВВП России в 2020 году может сократиться на 3%, или на 3,3 трлн рублей, по сравнению с 2019 годом», — пишут «Известия». По мнению аналитиков, больше всего пострадают секторы услуг, транспорта, туризма, строительства, а также финансовая сфера. Меньше всего эффект от вынужденных каникул затронет аптечную и продуктовую розницу, онлайн-развлечения, телекоммуникации, а также сервисы доставки.
Директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов считает, что падение экономики страны в 2020 году будет находиться в промежутке от 3 до 5%, а с учетом продления нерабочего периода велик риск рецессии. Но эксперты предполагают, что рост экономики вернется во втором полугодии. Уже в 2021 году ситуация должна улучшиться, но многое, по мнению аналитиков, будет зависеть от распространения коронавируса, а также от спроса и цен на российские нефть, газ и металл.
Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что потери мировой экономики при негативном сценарии распространения инфекции будут даже больше, чем российской, так как наша страна самостоятельная и не так сильно зависит от глобальных цепочек добавленной стоимости.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что месяц карантина из-за коронавируса обойдется российской экономике в 1,5-2% годового ВВП. Она уточнила, что негативные последствия станут ощутимы для России во втором квартале этого года.
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