Перед карантином в оружейных магазинах Урала раскупили боеприпасы

Уральцы, имеющие оружие, скупили боеприпасы Фото: Pixabay

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В Екатеринбурге и Челябинске возник дефицит боеприпасов для гладкоствольного и травматического оружия. Как стало известно URA.RU, нехватку патронов с резиновыми пулями, снаряженных дробью и картечью, заметили в охотничьих магазинах города дважды за минувшие три месяца.

«Из оружейных магазинов пропали патроны, предназначенные больше для самообороны, а не для охоты. Как минимум, об этом говорит дефицит боеприпасов для травматических пистолетов и револьверов», — говорит осведомленный собеседник. По его словам, гладкоствольное оружие часто приобретается именно для самообороны и охраны жилища. Ажиотаж при покупке патронов был и в городах Челябинской области.

Известно, что дефицит боеприпасов в оружейных магазинах имел два пика — в конце января 2020 года и в середине марта, в разгар пандемии коронавируса. Собеседник отмечает, что в Екатеринбурге спрос на патроны повышался одновременно с ажиотажным спросом на продукты перед объявлением карантина. Интересно, что в это же время оружие и боеприпасы массово скупали и в США.

В данный момент охотничьи магазины Екатеринбурга закрыты в связи с карантином. Их закрытие совпало с появлением информации о возможном запрете на проведение охоты. «Открытие охотничьего сезона под вопросом из-за коронавируса. Между тем уже сейчас чувствуется рост числа браконьеров», — заявил URA.RU собеседник в департаменте по охране животного мира Свердловской области.

В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, в чьем ведении находится контролирующая оборот оружия лицензионно-разрешительная служба, прокомментировать ситуацию с боеприпасами отказались.