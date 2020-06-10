Пермякам в этот раз следует радоваться последнему месту в рейтинге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Аналитики «Яндекса» посчитали, в каких городах-миллионниках России дороже всего обходится приготовление окрошки. В рейтинг вошли Екатеринбург, Пермь и Челябинск.

Дороже всего продуктовый набор для приготовления пяти порций окрошки обходится екатеринбуржцам — 286 рублей. Столица Среднего Урала занимает третье место после Москвы и Красноярска, где те же ингредиенты обойдутся любителям окрошки в 343 и 295 рублей соответственно.

Челябинск находится на 14-й строчке «окрошечного» рейтинга — 260 рублей. Пермь же и вовсе на последнем месте — 246 рублей.

В среднем же цена колеблется на уровне 281 рубля. При этом больше всего расходов приходится на колбасу (102 рубля) и квас (53 рубля). Соответственно, нижние позиции миллионников в этом рейтинге «Яндекса» свидетельствуют о том, что там сравнительно дешевы колбаса, огурцы и яйца.

Рейтинг составлен по данным чеков, отсканированных пользователями «Едадила» в апреле—мае 2019 года Скрин: «Яндекс»