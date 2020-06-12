Кремль решил отменить удаленный режим работы для чиновников

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Вместе с тем Собянин призвал работодателей и руководителей предприятий по возможности сохранять в Москве удаленный режим работы, пишет « Национальная служба новостей ». При этом он отметил, что некоторые ограничительные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19, будут сохраняться вплоть до появления вакцины, передает радио Sputnik .

На удаленный режим чиновников администрации президента перевели 30 марта, после того как в обращении к нации президент РФ Владимир Путин объявил о первой нерабочей неделе в России из-за ситуации с коронавирусом. На днях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снятии режима самоизоляции, отмены электронных пропусков и графика прогулок с 9 июня. В Кремле это заявление поддержали .

Пока представитель Кремля Дмитрий Песков официально не комментировал данные о прекращении режима удаленной работы в администрации президента.

«Поскольку сняты ограничения (в Москве), с понедельника, 15 июня, возвращаемся к нормальному режиму работы», — рассказал РБК источник, близкий к Кремлю. Это же подтвердили еще три чиновника администрации президента. Однако часть сотрудников работают в обычном режиме уже с 8 июня.

В Кремле прекращается режим удаленной работы, который ввели в конце марта из-за распространения коронавируса. С 15 июня большинство чиновников возвращаются на рабочие места и переходят на обычный режим.

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