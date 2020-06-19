Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ефремов устроил ДТП в Москве 8 июня. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа, напоминает РАПСИ . Позднее артист записал обращение с раскаянием к семье погибшего, отмечает сайт VSE42.Ru .

Он подчеркнул, что люди делают вещи еще страшнее и при этом живут с ними. Несмотря на это, многие россияне смеют осуждать Ефремова и «топтаться на крови». Домогаров заявил, что не будет больше чувствовать уважения к зрителям. «У меня нет никакого желания выходить к вам на сцену. Мы богема, мы увядшая культура, мы не несем ничего хорошего. Не ходите в театр! По крайне мере — на мои спектакли. Я никогда не буду теперь к вам зрители чувствовать уважения», — подытожил Домогаров.

«Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка которая показала отношение общества „людей“ и это ужасно […] вы, осуждающие — не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради выгоды», — написал актер (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Актер Александр Домогаров не хочет выходить на сцену после огромного количества критики в адрес устроившего ДТП Михаила Ефремова. Об этом он заявил в Instagram.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно