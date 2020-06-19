18 июня 2020

Домогаров отказался выходить на сцену после ДТП с Ефремовым. «Топчутся на крови»

© Служба новостей «URA.RU»
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Домогаров перестал уважать зрителей Фото: Анна Майорова © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Александр Домогаров не хочет выходить на сцену после огромного количества критики в адрес устроившего ДТП Михаила Ефремова. Об этом он заявил в Instagram.

«Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка которая показала отношение общества „людей“ и это ужасно […] вы, осуждающие — не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради выгоды», — написал актер (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Он подчеркнул, что люди делают вещи еще страшнее и при этом живут с ними. Несмотря на это, многие россияне смеют осуждать Ефремова и «топтаться на крови». Домогаров заявил, что не будет больше чувствовать уважения к зрителям. «У меня нет никакого желания выходить к вам на сцену. Мы богема, мы увядшая культура, мы не несем ничего хорошего. Не ходите в театр! По крайне мере — на мои спектакли. Я никогда не буду теперь к вам зрители чувствовать уважения», — подытожил Домогаров.

Ефремов устроил ДТП в Москве 8 июня. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа, напоминает РАПСИ. Позднее артист записал обращение с раскаянием к семье погибшего, отмечает сайт VSE42.Ru.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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