В России предложили ввести спецналог для олигархов

Данная инициатива поможет получить бюджету 450 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России предложили ввести прогрессивную шкалу налогообложения. С такой инициативой выступили депутаты партии «Справедливая Россия».

«Самые богатые граждане должны выплачивать 18% от своих доходов, а людям с доходами ниже прожиточного минимума государство должно компенсировать суммы, потраченные на выплату НДФЛ», — заявил лидер партии Сергей Миронов. Он раскритиковал предложение, которое ранее публиковалось в СМИ под видом «налога для богатых» и предполагало повышение налоговых ставок с 13 до 15% для россиян, чьи превышают 2—3 млн рублей в год.

По словам Миронова, инициатива депутатов «Справедливой России» позволит обложить повышенным налогом только самых богатых жителей страны. Согласно подсчетам партии, их число едва превышает 20 тысяч человек, а сумма из доходов больше четырех триллионов рублей. Благодаря данной мере, как отмечает лидер «СР», российский бюджет сможет дополнительно получить около 450 млрд рублей.

Законопроект предполагает введение прогрессивной шкалы налогообложения. Для граждан с годовым доходом до 24 миллионов рублей ставка НДФЛ составит 13%, для россиян с доходами от 24 до 100 миллионов рублей — 15%, от 100 до 150 миллионов рублей — 17%, свыше 250 миллионов рублей — 18%.

Ранее Forbes сообщал, что в правительстве РФ обсуждается введение повышенных налоговых ставок для граждан с высокими доходами. Однако позднее в кабмине и Кремле данную информацию опровергли, пишет RT. Тем временем эту идею поддержали депутаты «Единой России» и сенатор Сергей Калашников. Как URA.RU заявил экономист Максим Кривелевич, повышение НДФЛ с 13 до 15% для россиян, которые зарабатывают от 2-3 млн рублей в год, поставит под угрозу существование среднего класса.

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