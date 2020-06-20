Артист скончался утром 20 июня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Из жизни ушел автор легендарной песни «На заре» группы «Альянс» Олег Парастаев. Мужчине был 61 год.

«Сегодня ранним утром ушёл из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж», — сказано на странице музыканта «ВКонтакте». Когда состоится панихида, станет известно позже. Попрощаться с артистом сможет каждый.

Причина смерти Парастаева пока не названа, пишет портал Nation news. В начале августа музыканту исполнилось бы 62 года. У мужчины остались жена и взрослая дочь. «Папа. Родной и любимый. Не могу поверить», — прокомментировала трагедию дочь артиста в соцсети.

Автор хита сотрудничал с рок-группой «Альянс» как клавишник с самого ее основания, с 1981 года. В популярном концертном клипе он стоит за синтезатором в необычных очках.

Группа вместе с Парастаевым стала лауреатом первого «Фестиваля надежд». Мужчина играл в «Альянсе» до 1988 года. Песня «На заре», которую он написал в сотрудничестве с этим коллективом, остается популярной до сих пор.

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