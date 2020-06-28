Экономисты: после роста НДФЛ для богатых в России повысят налоги

Россиян ждут повышения и других налоговых ставок Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Введение «налога для богатых» — увеличение ставки НДФЛ до 15% для зарабатывающих больше пяти миллионов в год — является одним из шагов реализуемой в стране реформы налогообложения. В дальнейшем в стране поднимут другие налоги, заявили экономисты в разговоре с URA.RU.

По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, увеличение ставки НДФЛ для обеспеченных слоев населения не принесет много денег в пошатнувшийся из-за кризиса государственный бюджет. По расчетам эксперта, эта сумма составит около 25-30 миллиардов рублей в год, что в масштабах такой страны, как Россия, — «хлебные крошки». «В следующем году ожидаю повышения других налогов, более значимых для бюджета. Например, налога на прибыль, введения новых акцизов», — рассказал Калугин корреспонденту URA.RU.

Аналогичной точки зрения придерживается и финансовый консультант Максим Кривелевич. «Будут ли дальнейшие мероприятия по изъятию избыточных средств среднего класса? Будут. Будут ли они носить фискальных характер? Будут. По каким направлениям? Скорее всего, мы ожидаем генеральный удар. Это доходы и это имущество. По расходам уже закрутили, куда дальше? НДС — 20%, больше неприлично. Акцизы тоже», — подчеркнул эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что в следующем году Россию ожидает переход на прогрессивную шкалу налогообложения, сообщает телеканал 360. В частности, ставка НДФЛ для тех, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей, увеличится с 13 до 15%. Однако данное правило будет применимо исключительно к излишку, превышающему эту сумму. При этом сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Андрей Клишас не исключил, что налоговые реформы будут продолжаться.

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