Жириновский выступил против помощи другим странам в пандемию

Владимир Жириновский выступил за помощь российским регионам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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ЛДПР выступает против гуманитарной помощи другим странам в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил глава фракции Владимир Жириновский.

«Мы уже помогли Италии, Сербии, Казахстану, Киргизии, а тем временем в Хабаровском крае новая вспышка коронавируса», — заявил Жириновский в своем telegram-канале. Политик подчеркнул, что в первую очередь нужно оказать помощь всем российским регионам.

Жириновский добавил, что на фоне сложной эпидемиологической ситуации в Хабаровском крае врио губернатора Михаил Дегтярев добился увеличения в регионе количества бригад врачей, а также договорился о поставке партии лекарств.

Ранее глава ЛДПР сравнил приезд Дегтярева в Хабаровск со встречей «новеньких» в школе, сообщает «Национальная служба новостей». По мнению Жириновского, недоверие жителей региона к новому губернатору скоро пройдет.

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