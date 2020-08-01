Задержанных в Белоруссии россиян арестовали

В Белоруссии заключили под стражу ранее задержанных 33 граждан России. Об этом сообщает глава СК Белоруссии Иван Носкевич.
«В отношении 33 граждан России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует ТАСС Носкевича. Россияне задержаны в ночь на 29 июля.
Ранее стало известно о задержании более 30 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнер». Александр Лукашенко заявил, что Москва скрывает цели нахождения в Белоруссии задержанных россиян, а республика не давала разрешение на проведение мероприятий с участием российских военнослужащих. Россия настаивает на скорейшем освобождении граждан РФ. Российская сторона готова сотрудничать правоохранительными органами соседнего государства, передает телеканал 360.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.