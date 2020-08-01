Задержанных в Белоруссии россиян арестовали

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Клипарт. Магнитогорск, арест, мера пресечения, наручники
Россияне задержаны в ночь на 29 июля Фото: Илья Московец © URA.RU
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Ухудшение отношений России и Белоруссии

В Белоруссии заключили под стражу ранее задержанных 33 граждан России. Об этом сообщает глава СК Белоруссии Иван Носкевич.

«В отношении 33 граждан России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует ТАСС Носкевича. Россияне задержаны в ночь на 29 июля.

Ранее стало известно о задержании более 30 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнер». Александр Лукашенко заявил, что Москва скрывает цели нахождения в Белоруссии задержанных россиян, а республика не давала разрешение на проведение мероприятий с участием российских военнослужащих. Россия настаивает на скорейшем освобождении граждан РФ. Российская сторона готова сотрудничать правоохранительными органами соседнего государства, передает телеканал 360.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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