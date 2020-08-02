Участник драки десантников и Росгвардии рассказал о начале стычки

Сотрудники Росгвардии сами спровоцировали конфликт в московском парке Горького. Однако первый удар нанес десантник. Об этом заявил один из участников инцидента.
«Одного из наших схватили и положили лицом в асфальт. Его остановили за то, что был пьяным в общественном месте», — цитирует «Комсомольская правда» слова бывшего десантника. После этого друзья задержанного принялись его отбивать. На помощь сотрудникам Росгвардии прибыли полицейские, количество представителей ВДВ также прибавлялось.
Потасовка завязалась после того, как один из десантников неожиданно ударил сотрудника Росгвардии, продолжает очевидец. Все длилось около получаса. Большинство задержанных в ходе драки мужчина в дальнейшем встретил на аллеях парка.
В Росгвардии инцидент прокомментировали сухо, отметив, что при взаимодействии с сотрудниками полиции пресекли нарушение общественного порядка. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают всех зачинщиков драки.
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