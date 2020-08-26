Партия «За правду» использует опыт США и Украины на выборах-2020

Сторонники Захара Прилепина не стесняются использовать опыт идеологических противников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «За правду», созданная писателем Захаром Прилепиным, использует цифровой опыт США и Украины в предвыборной кампании-2020. Об этом во время круглого стола, посвященном единому дню голосования 13 сентября, сообщил первый зампредседателя партии Александр Казаков. Суть технологии спикер раскрыть отказался.

Политик заявил, что «За правду» самая цифровая партия России. «Все наши соратники работают в единой цифровой экосистеме, где каждый член партии от Сахалина до Калининграда может напрямую пообщаться с с любым из лидеров. Кроме того, мы работаем в соцсетях по новым технологиям, изучали практику США и Украины и надеемся преподнести сюрпризы [на выборах]», — рассказал Казаков.

На замечание управляющего директора Экспертного института социальных исследований Фирдуса Алиева, что эксперты не видят от партии «За правду» применения каких-то политтехнологических проектов, Казаков ответил, что сторонники Прилепина очень старались их скрыть. «После того, как мы получим результат, мы расскажем как мы этого добились», — пообещал политик.

«За правду» претендует на места в восьми региональных парламентах. Ранее URA.RU писало, что партия участвует в эксперименте Кремля, направленном на раскол оппозиционного электората на выборах в Госдуму через. Кампания-2020 является репетицией федерального плебисцита.

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