Назван витамин, который блокирует размножение коронавируса

Витамин В12 блокирует размножение коронавируса. К такому выводу пришли индийские ученые.
«Индийские ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что он подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения COVID-19», — пишут «Известия». Как отметили специалисты, учитывая чрезвычайность пандемической ситуации и тот факт, что В12 уже входит в состав лекарственных препаратов, врачи могут рассмотреть возможность добавления или увеличения дозировки метилкобаламина (особая форма выпуска витамина В12, которая усваивается организмом лучше всего) в свои текущие протоколы лечения пациентов.
Российские медики подтвердили, что данный витамин обладает противовоспалительным действием. Но, как отметили эксперты, требуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить его эффективность при коронавирусной инфекции.
Ранее британские ученые связывали высокую смертностью от COVID-19 с недостатком витамина D. Они изучили статистику смертности у пациентов из 20 европейских стран и выявили закономерность: при снижении уровня витамина D ниже нормы в 30 наномоль на литр смертность от болезни выше.
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