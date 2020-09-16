16 сентября 2020

Вирусолог оценил близость России ко второй волне COVID-19. И назвал страны, где она уже началась

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В России еще продолжается первая волна коронавируса, считает Анатолий Альтштейн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ежесуточный прирост числа заболевших коронавирусом в России — не вторая волна COVID-19, а продолжение первой. Такое мнение высказал вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Я думаю, что это не вторая волна — это еще продолжение первой. Уровень в нашей стране пока достаточно невысокий», — приводят слова Альтштейна «Известия». Он добавил, что количество новых инфицированных коронавирусом в России в два раза ниже, чем когда был пик заболеваемости.

Однако в некоторых странах вторая волна коронавируса уже началась, отметил Альтштейн. По его словам, среди них Испания, Франция, Израиль и другие государства. Вирусолог считает, что рост заболеваемости в этих странах связан с тем, что местные жители плохо соблюдают противоэпидемические правила.

Альтштейн высказался и о начале учебного года в России. Он полагает, что дети не являются главными распространителями вируса. При этом вирусолог посоветовал подождать еще две недели, чтобы стало ясно, как начало учебного года повлияет на рост заболеваемости COVID-19 в стране.

По официальным данным на 16 сентября в России зафиксировано 5 670 случаев заражения за сутки. Всего выявлено 1 079 519 случаев COVID-19, напоминает «Утро.ру». Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, передает агентство Nation News.

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Ссылки по теме
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