Ежесуточный прирост числа заболевших коронавирусом в России — не вторая волна COVID-19, а продолжение первой. Такое мнение высказал вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Я думаю, что это не вторая волна — это еще продолжение первой. Уровень в нашей стране пока достаточно невысокий», — приводят слова Альтштейна «Известия». Он добавил, что количество новых инфицированных коронавирусом в России в два раза ниже, чем когда был пик заболеваемости.
Однако в некоторых странах вторая волна коронавируса уже началась, отметил Альтштейн. По его словам, среди них Испания, Франция, Израиль и другие государства. Вирусолог считает, что рост заболеваемости в этих странах связан с тем, что местные жители плохо соблюдают противоэпидемические правила.
Альтштейн высказался и о начале учебного года в России. Он полагает, что дети не являются главными распространителями вируса. При этом вирусолог посоветовал подождать еще две недели, чтобы стало ясно, как начало учебного года повлияет на рост заболеваемости COVID-19 в стране.
По официальным данным на 16 сентября в России зафиксировано 5 670 случаев заражения за сутки. Всего выявлено 1 079 519 случаев COVID-19, напоминает «Утро.ру». Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, передает агентство Nation News.
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