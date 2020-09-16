Генсек ООН: вспышка коронавируса выходит из-под контроля

Генсек ООН считает, что пандемия выходит из-под контроля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вспышка коронавируса в мире выходит из-под контроля. Такое заявление на пресс-конференции сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Пандемия COVID-19 — это кризис, не похожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую», — добавил Гутерреш [цитата по РИА «Новости»].

По словам генсека, совсем скоро количество жертв COVID-19 превысит отметку в один миллион, поэтому пандемию стоит считать «угрозой номер один» глобальной безопасности. Гутерреш также подчеркнул, что сейчас люди возлагают большие надежды на вакцину, но сама по себе она не устранит кризис.