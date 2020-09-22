Актер, играющий Трампа, рассказал, что ему нравится новая должность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеканал RT выложил видео, в котором предложил президенту США Дональду Трампу поработать у них журналистом. Соответствующие кадры опубликованы на сайте издания.

В ролике, действие которого разворачивается уже после президентских выборов в США, показан предполагаемый рабочий день Трампа в RT. Актер, играющий президента США, рассказал, что ему нравится новая должность. «Мистер Трамп, если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением», — отмечается в завершении видео.

Ролик анонсирует президентские выборы в США, которые пройдут 3 ноября. На пост главы государства претендуют Трамп и Джо Байден — кандидат от Демократической партии.