Трампу нашли работу в России. ВИДЕО

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Телестудия РМК в БЦ Высоцкий. Екатеринбург, камера, видеокамера, студия, съемка, телевидение, телестудия, шоу
Актер, играющий Трампа, рассказал, что ему нравится новая должность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеканал RT выложил видео, в котором предложил президенту США Дональду Трампу поработать у них журналистом. Соответствующие кадры опубликованы на сайте издания.

В ролике, действие которого разворачивается уже после президентских выборов в США, показан предполагаемый рабочий день Трампа в RT. Актер, играющий президента США, рассказал, что ему нравится новая должность. «Мистер Трамп, если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением», — отмечается в завершении видео.

Ролик анонсирует президентские выборы в США, которые пройдут 3 ноября. На пост главы государства претендуют Трамп и Джо Байден — кандидат от Демократической партии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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