В Санкт-Петербурге из реки достали расчлененного уральца

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Уралец приехал в Санкт-Петербург на заработки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Санкт-Петербурге нашли останки расчлененного тела, расфасованного по пакетам. Предположительно они могут принадлежать уральцу, который приехал в город на заработки.

«37-летний Максим приехал с Урала один. В новом городе он планировал начать жить с чистого листа и заработать денег», — пишет портал «Невские новости». В конце прошлого месяца, местный рыбак выудил останки уральца, после чего было заведено уголовное дело.

Подозреваемый арестован до 9 декабря. По версии следствия, между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого арестованный ударил жертву ножом. После чего он распили тело ножовкой и выбросил их в Неву.

За последние месяцы в Санкт-Петербурге произошли два громких убийства с расчленением жертвы. Преподаватель истории, доцент СПбГУ Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко ночью 8 ноября 2019 года. До этого они проживали вместе. В июле 2020 года оперативники нашли обнаружили части тела 29-летнего рэпера Александра Юшко, известного по своим выступлениям на Versus Battle под псевдонимом «Энди Картрайт». В убийстве подозревают его жену Марину Кохал и тещу Елену.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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