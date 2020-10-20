В двух регионах РФ больных коронавирусом больше, чем весной

В Санкт-Петербурге и Алтайском крае во вторник, 20 октября, выявили максимум заразившихся коронавирусом за пандемию. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
«В Санкт-Петербурге выявили 695 новых случаев коронавируса. Днем ранее в городе выявили 686 заболевших. В Алтайском крае — 305, прежний максимум составлял 246 заболевших», — указано в сообщении оперштаба. Уточняется, что это максимальное число зараженных, выявленных за все время пандемии в России.
20 октября в России поставлен рекорд новых случаев заражения коронавирусом. Инфекцию нашли у 16 319 человек, передают «Дни.ру». При этом согласно модели заболеваемости, созданной специалистами «Сбера», пик пандемии страна пройдет 8 ноября, когда число новых коронавирусных больных составит 16,8 тысяч человек.
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