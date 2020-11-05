Собянин высказался о тотальном карантине в Москве

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Мэр Москвы считает, что система здравоохранения справляется с нынешней ситуацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве пока не планируют вводить жесткие ограничительные меры. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры, вплоть до полных локдаунов, мы пока не предполагаем этого делать», — заявил мэр в эфире телеканала «Россия 1». Он уточнил, что система здравоохранения, по словам Собянина, справляется с существующей нагрузкой.

Ранее Собянин заявлял, что в объем выявленных больных уменьшился на 1%. Однако количество госпитализированных москвичей растет, но всего на 2%, пишет RT. При этом для школьников 6-11 классов столицы мэр продлил дистанционный режим обучения, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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