В Ростове-на-Дону горит торговый центр

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Огонь охватил фасад ТЦ (архивное фото)
Огонь охватил фасад ТЦ (архивное фото) Фото:

В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр. Об этом сообщает МЧС Ростовской области.

«На Буденновском проспекте горит фасад здания ТЦ. Предварительно, площадь пожара — 500 квадратов», — пишет министерство в своем telegram-канале. Там добавили, что на место происшествия незамедлительно были направлены пожарные бригады. Огонь охватил фасад здания.

Существует риск перекидывания огня на прилегающее строение. Для ликвидации пожара задействованы 70 пожарных и 19 единиц специализированной техники.

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В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр. Об этом сообщает МЧС Ростовской области. «На Буденновском проспекте горит фасад здания ТЦ. Предварительно, площадь пожара — 500 квадратов», — пишет министерство в своем telegram-канале. Там добавили, что на место происшествия незамедлительно были направлены пожарные бригады. Огонь охватил фасад здания. Существует риск перекидывания огня на прилегающее строение. Для ликвидации пожара задействованы 70 пожарных и 19 единиц специализированной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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