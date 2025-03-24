Назначен новый зампред Морской коллегии РФ

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Зампредом Морской коллегии России назначили главу Курчатовского института Михаила Ковальчука. Об этом сообщил председатель коллегии, помощник президента Николай Патрушев.

«Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук назначен зампредом Морской коллегии», — сообщил Патрушев. Его слова передает РИА Новости.

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Зампредом Морской коллегии России назначили главу Курчатовского института Михаила Ковальчука. Об этом сообщил председатель коллегии, помощник президента Николай Патрушев. «Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук назначен зампредом Морской коллегии», — сообщил Патрушев. Его слова передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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