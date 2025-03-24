Экс-министр культуры Кузбасса арестована за взятку

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело против бывшей министра культуры и национальной политики Ольги Феофановы, ее заключили под стражу до 17 мая. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.
«По итогам рассмотрения вышеуказанного ходатайства 61-летней женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая», — заявили источники из пресс-центра. Информацию передает ТАСС.
Следствие утверждает, что в октябре 2022 года, занимая должность директора Кузбасского государственного краеведческого музея, Феофанова совместно с одним из индивидуальных предпринимателей присвоила 400 тысяч рублей. Средства были получены через контракты на работы, которые не планировалось выполнять. В декабре 2023 года уже в качестве министра культуры и национальной политики она приняла взятку от предпринимателя в 790 тысяч рублей за содействие в заключении договоров.
В марте 2023 года бывший глава Кемеровской области Сергей Цивилев назначил Феофанову на пост министра культуры и национальной политики. Однако 20 марта 2025 года она была освобождена от своих обязанностей по собственному желанию.
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