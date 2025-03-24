Звягинцев снимает новый фильм о современной России

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Новый фильм Звягинцева будет сниматься в Риге и покажет современную Россию
Новый фильм Звягинцева будет сниматься в Риге и покажет современную Россию Фото:

Новый фильм российского режиссера Андрея Звягинцева будет называться «Минотавр», его съемки пройдут в Риге (Латвия) осенью 2024 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Arte France Cinema, ответственной за производство картины.

«Компания Arte France Cinema приняла решение о совместном производстве и покупке четырех проектов — одним из них станет новый фильм Андрея Звягинцева „Минотавр“, — говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что фильм расскажет о директоре российской компании, который готовится к масштабным сокращениям и узнает об измене жены. Компания заявляет, что это будет драма с элементами политической притчи и детективного триллера в современной России.

Сценарий к «Минотавру» Звягинцев написал вместе с режиссером Семеном Ляшенко, известным своей работой над книгой «Путь фильма „Апокриф“ Андрея Звягинцева». Съемки запланированы на период с сентября по ноябрь текущего года, они будут проходить в Риге, кастинг для участия в проекте все еще продолжается. Производством занимаются компании из нескольких стран, включая Францию и Германию.

Сам Звягинцев известен такими фильмами, как «Возвращение», «Изгнание», «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь». Его фильмы номинировались на «Оскар», «Золотой глобус», британскую кинопремию BAFTA и даже «Золотую пальмовую ветвь». «Левиафан» принес режиссеру «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке.

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Новый фильм российского режиссера Андрея Звягинцева будет называться «Минотавр», его съемки пройдут в Риге (Латвия) осенью 2024 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Arte France Cinema, ответственной за производство картины. «Компания Arte France Cinema приняла решение о совместном производстве и покупке четырех проектов — одним из них станет новый фильм Андрея Звягинцева „Минотавр“, — говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что фильм расскажет о директоре российской компании, который готовится к масштабным сокращениям и узнает об измене жены. Компания заявляет, что это будет драма с элементами политической притчи и детективного триллера в современной России. Сценарий к «Минотавру» Звягинцев написал вместе с режиссером Семеном Ляшенко, известным своей работой над книгой «Путь фильма „Апокриф“ Андрея Звягинцева». Съемки запланированы на период с сентября по ноябрь текущего года, они будут проходить в Риге, кастинг для участия в проекте все еще продолжается. Производством занимаются компании из нескольких стран, включая Францию и Германию. Сам Звягинцев известен такими фильмами, как «Возвращение», «Изгнание», «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь». Его фильмы номинировались на «Оскар», «Золотой глобус», британскую кинопремию BAFTA и даже «Золотую пальмовую ветвь». «Левиафан» принес режиссеру «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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